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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили опасность атаки дронов

Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в 01:10 мск, добавив, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

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Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, вечером 27 июля, около 21:40 мск два дрона сбили над Белгородской областью.

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