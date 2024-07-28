В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — написал он в 01:10 мск, добавив, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала военной операции. Так, вечером 27 июля, около 21:40 мск два дрона сбили над Белгородской областью.