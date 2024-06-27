Кремль анонсировал визит президента Палестины в Россию

Махмуд Аббас (Фото: Getty Images)

В Москве готовятся к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот визит готовится. Мы его ждем и своевременно объявим о сроках этого визита», — цитирует агентство представителя Кремля.

По информации источника «РИА Новости» в канцелярии палестинского лидера, Аббас прилетит в Россию 18 августа. Политик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с ХАМАС. Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, западный берег реки Иордан — ФАТХ.

В октябре 2023 года посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что визит президента Палестины в Москву находится на стадии подготовки. Поездка должна была состояться на фоне начавшихся боевых действий в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Последняя личная встреча президентов Палестины и России прошла в феврале 2018 года. Стороны обсудили формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу и роль России в нем. Аббас тогда заявил, что Палестина не будет сотрудничать по данному вопросу с США. Летом того же года Путин пригласил Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на финал Чемпионата мира по футболу, однако встреча политиков не состоялась.