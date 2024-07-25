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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В США протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги

Протестующие против премьера Нетаньяху в Вашингтоне сожгли американские флаги
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Пропалестинские активисты, протестующие против визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в США, сорвали и сожгли американские флаги у здания вокзала в Вашингтоне, сообщает издание The Hill.

В США протестующие против Нетаньяху сожгли американские флаги
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Протестующие столкнулись с полицией на одной из сторон площади Колумбус-Серкл. Сотрудники правоохранительных органов отозвали разрешение на протест и приказали активистам покинуть район. Перед этим толпа митингующих сняла флаги с крупного железнодорожного вокзала Union Station и сожгла два из них, а также покрыла колокол и статуи возле здания граффити с антиизраильскими лозунгами.

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Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского конгресса. Израильский премьер осудил участников демонстраций против военных действий Израиля в секторе Газа.

Участники Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с Нетаньяху. В частности, насекомых выпустили также на стол в конференц-зале, где выставлены израильский и американский флаги. По словам активистов, они не дадут покоя Нетаньяху и другим представителям израильской власти, которые терроризируют палестинский народ.

24 июля у Капитолия в Вашингтоне началась манифестация против Нетаньяху и действий Тель-Авива в секторе Газа. Участники акции потребовали от премьера Израиля прекратить войну. Для разгона активистов полицейские использовали перцовый газ. Нетаньяху неоднократно заявлял, что боевые действия в секторе Газа не прекратятся, пока израильская армия не уничтожит палестинское исламистское движение ХАМАС.

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флаг Палестина США протесты Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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