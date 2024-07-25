Госпогранслужба Украины нашла тело беглеца на границе с Румынией

Фото: Сергей Худак / Ukrinform / Global Look Press

Украинские пограничники обнаружили у границы с Румынией в Карпатах тело мужчины, сообщает Госпогранслужба Украины в своем телеграм-канале.

Тело принадлежит жителю города Сумы 1979 года рождения. Пограничный наряд нашел его во время патрулирования горной местности. В ведомстве предположили, что мужчина хотел незаконно покинуть территорию Украины и выбрал для этого «один из самых сложных маршрутов».

В Прикарпатье жители Украины предпринимают попытки пересечь границу с Румынией, чтобы покинуть территорию страны. В начале июля на украинском берегу реки Тисы, граничащей с Румынией, установили забор из колючей проволоки. Незадолго до этого украинские пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать из страны на надувных кругах через реку Тису. Позже Госпогранслужба Украины запретила порядка 20 туристических маршрутов в Прикарпатье.