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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский дрон атаковал легковушку в селе Сергеевка в Курской области, ранен водитель автомобиля, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Пострадавшего доставили в районную больницу, медики оказывают ему помощь.

Сергеевка расположена в Глушковском районе на юго-западе Курской области. Район граничит с Сумской областью Украины.

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Ночью в Курской области вводили ракетную опасность и опасность атаки беспилотников, Смирнов писал об «очень сложной» обстановке из-за ударов по региону. Утром Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над областью были уничтожены семь дронов.

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Теги
Курская область Алексей Смирнов дроны беспилотники водитель
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