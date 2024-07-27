В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобиль

Украинский дрон атаковал легковушку в селе Сергеевка в Курской области, ранен водитель автомобиля, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Пострадавшего доставили в районную больницу, медики оказывают ему помощь.

Сергеевка расположена в Глушковском районе на юго-западе Курской области. Район граничит с Сумской областью Украины.

Ночью в Курской области вводили ракетную опасность и опасность атаки беспилотников, Смирнов писал об «очень сложной» обстановке из-за ударов по региону. Утром Минобороны сообщило, что за минувшую ночь над областью были уничтожены семь дронов.