В сенате США попросили директора ФБР исправить показания о ранении Трампа

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм попросил директора ФБР Кристофера Рэя изменить его показания о том, что экс-президент США Дональд Трампа во время покушения мог быть ранен осколком телесуфлера, а не пулей. Об этом пишет Politico.

Рэй ранее на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что «есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали» в ухо Трампа. В ответ на вопрос, все ли выпущенные стрелком пули учло ФБР, он сказал: «Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны».

Грэм направил директору ФБР письмо, в котором обвинил его в «создании путаницы» и призвал «скорректировать свои показания перед конгрессом». «Всем ясно, что президент Трамп пережил покушение благодаря буквально миллиметрам, поскольку пуля <...> разорвала верхнюю часть его уха», — написал сенатор.

Сам Трамп раскритиковал Рэя и ФБР и опроверг то, что мог быть ранен осколком. «Нет, к сожалению, это была пуля, которая ранила меня в ухо, и ранила сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали «пулевым ранением уха», и так оно и было», — написал он в соцсети Truth Social.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. По экс-президенту стреляли с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где он выступал. Один человек погиб, еще двое пострадали, Трамп был ранен в правое уха. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, убили сотрудники Секретной службы США, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.