 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

В сенате США попросили директора ФБР исправить показания о ранении Трампа

Сюжет
Выборы президента США

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм попросил директора ФБР Кристофера Рэя изменить его показания о том, что экс-президент США Дональд Трампа во время покушения мог быть ранен осколком телесуфлера, а не пулей. Об этом пишет Politico.

Рэй ранее на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что «есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали» в ухо Трампа. В ответ на вопрос, все ли выпущенные стрелком пули учло ФБР, он сказал: «Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все выпущенные патроны».

Грэм направил директору ФБР письмо, в котором обвинил его в «создании путаницы» и призвал «скорректировать свои показания перед конгрессом». «Всем ясно, что президент Трамп пережил покушение благодаря буквально миллиметрам, поскольку пуля <...> разорвала верхнюю часть его уха», — написал сенатор.

Сам Трамп раскритиковал Рэя и ФБР и опроверг то, что мог быть ранен осколком. «Нет, к сожалению, это была пуля, которая ранила меня в ухо, и ранила сильно. Не было ни стекла, ни осколков. В больнице это назвали «пулевым ранением уха», и так оно и было», — написал он в соцсети Truth Social.

NYT опровергла ранение Трампа осколком
Политика
Дональд Трамп

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. По экс-президенту стреляли с крыши здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где он выступал. Один человек погиб, еще двое пострадали, Трамп был ранен в правое уха. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, убили сотрудники Секретной службы США, его мотивы до сих пор остаются неизвестными.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
Дональд Трамп ФБР покушение ранение США Республиканская партия
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NYT опровергла ранение Трампа осколком
Политика
ФБР решило допросить Трампа
Политика
Директор ФБР усомнился в ранении Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона на автомобильПолитика, 09:40
Лавров и Блинкен сели напротив друг друга на встрече с премьером ЛаосаПолитика, 09:28
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:23
Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде в ПарижеСпорт, 09:12
Как выгодно покупать недвижимость в Таиланде: гайд для инвестораPro, 09:07
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в августе 2024 годаИнвестиции, 09:00
Сериал на выходные: нуар «Женщина в озере» с Натали ПортманLife, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лидера наркокартеля «Синалоа» Эль Майо поймали благодаря предательствуОбщество, 08:55
В сенате США попросили директора ФБР исправить показания о ранении ТрампаПолитика, 08:48
Экс-замминистра обороны Булгаков просил не отправлять его в СИЗООбщество, 08:42
Латвиец с ребенком пересек границу с Россией по воде и запросил убежищеОбщество, 08:18
«Приближаемся к кризису». Зачем ЦБ повышает ставку и что будет с рублемPro, 08:13
В Челябинской области вода ушла из поселка Киалим после прорыва дамбыОбщество, 08:06
Лето в городе: как насладиться Москвой, если знаешь ее наизустьРБК и ГАЛС, 08:05