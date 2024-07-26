Ростовский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

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Ночью над Ростовской областью сбили четыре беспилотника, обломки упали в селе Несветай в Мясниковском районе, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

Он рассказал, что в результате атаки несколько строений на частных подворьях получили повреждения. Кроме того, в селе начала гореть сухая трава, пожар оперативно потушили.

Ранее о четырех перехваченных над регионом дронах сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, за ночь еще два беспилотника были сбиты над Курской областью. Врио губернатора региона Алексей Смирнов рассказал, что один из дронов атаковал территорию недействующего предприятия в поселке Горшечное.