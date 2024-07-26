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Военная операция на Украине ,  
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Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть дронов

Минобороны: над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Четыре дрона были перехвачены над Ростовской областью, еще два — над Курской.

Власти регионов о ночных атаках не сообщали.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Накануне, в ночь на 25 июля, над Курской областью были сбиты четыре беспилотника. После этого администрация Курска сообщила, что обломки дронов упали в городе и повредили газовую трубу, машины и электроснабжение. Жители нескольких улиц сообщали об обнаружении «фрагментов или неустановленных предметов».

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Теги
Ростовская область Курская область Минобороны дроны беспилотники
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