Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть дронов
Силы ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Четыре дрона были перехвачены над Ростовской областью, еще два — над Курской.
Власти регионов о ночных атаках не сообщали.
Накануне, в ночь на 25 июля, над Курской областью были сбиты четыре беспилотника. После этого администрация Курска сообщила, что обломки дронов упали в городе и повредили газовую трубу, машины и электроснабжение. Жители нескольких улиц сообщали об обнаружении «фрагментов или неустановленных предметов».
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