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Общество ,  
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Подорвавшему железную дорогу под Рязанью продлили арест

Басманный суд Москвы продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики, признавшему вину в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Он пробудет под стражей до 24 октября 2024 года. Источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что Сидики предъявили новое обвинение — в прохождении обучения террористической деятельности (ст. 205.3 УК).

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Ранее ему вменяли теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору — ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 221.1 Уголовного кодекса. По первой статье грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Сидики и неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне. В результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. Сидики рассказал, что за теракт ему пообещали $15 тыс.

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Теги
Рязанская область теракт железная дорога
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