Чуйченко предложил «напугавшую» нотариусов реформу

Министр юстиции Константин Чуйченко представил направления реформы нотариальной деятельности. Ведомство хочет усилить контроль за работой нотариусов, ограничить полномочия глав палат и изменить правила установки тарифов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Что стало известно о готовящейся реформе

О планирующейся реформе нотариата министр юстиции Константин Чуйченко рассказал в пятницу, 26 июля, на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации.

Как отметил глава Минюста, к необходимости подготовки нового закона привело положение дел, которое демонстрирует сегодня нотариат, и которое «несовместимо с его публично-правовым значением и ролью в российском правопорядке». «Роль государства в нотариате сегодня сервисная — мы как большая канцелярия на службе у нотариата — издаем акты по согласованию, проверяем делопроизводство, утверждаем формулу по тарифам, подготовленную Федеральной нотариальной палаты, выполняем функции секретарей на конкурсах», — пожаловался Чуйченко.

По его словам, уже в первой редакции Основ законодательства о нотариате 1993 года «можно заметить явный крен в сторону самостоятельного участия института в вопросах формирования сообщества, контроля за нотариусами, нормотворчества». Дальнейшие изменения «превратили нотариат в закрытую корпорацию», сказал министр. Это привело, по его оценке, к плачевным результатам — более 180 российский нотариусов были судимы за различные преступления, среди которых мошенничество, подделка документов, хищения денежных средств, присвоение имущества. На прошлой неделе был осужден нотариус из Москвы, он исправлял архивные записи и открывал наследственные дела, напомнил министр.

По оценке Чуйченко, «тревожная ситуация» сложилась и в «высших эшелонах нотариального самоуправления — за последний год четыре президента региональных нотариальных палат были осуждены или находятся под следствием. Так экс-президент Московской областной нотариальной палаты Станислав Смирнов в апреле этого года был признан виновным в коммерческом подкупе и приговорен к пяти годам лишения свободы, а также штрафу в 25 млн руб. в доход государства.

Не смотря на судебное разбирательство и наличие приговора в отношении нотариусов региональные палаты не спешат приостанавливать их полномочия, указал министр. Поэтому одно из предложений Минюста — изменить порядок лишения нотариуса полномочий. Сейчас это может сделать суд, а правом обращения наделены только нотариальные палаты, напомнил министр. Минюст тоже хочет получить право такого обращения. Ведомство также хочет получить возможность самостоятельно прекращать статус нотариуса, например, в случае получения им иностранного гражданства или ВНЖ.

Не нравится Минюсту и то, как некоторые нотариусы относятся к своим обязанностям. Нотариус может отсутствовать весь год: он то в отпуске, то исполняет обязанности президента палаты, то на семинары ездит, перечислил министр. Например, по его данным, один нотариус выехал в Майями на 652 дня, но при этом сохранил статус.

Минюст хочет установить контроль за деятельностью нотариусов — ввести единую проверку профессиональной деятельности и правил делопроизводства специальными комиссиями, в которые войдут представители органов юстиции и нотариата. Этической кодекс нотариусов министр считает необходимым утверждать приказом Минюста в форме нормативного правового акта.

Своим законопроектом Минюст намерен повысить и требования к тем, кто претендует на занятие нотариальной деятельностью. «Кандидату нужно будет иметь юридическое образование по формуле «бакалавриат плюс магистратура» или закончить специалитет. Такой подход был недавно реализован в законодательстве об адвокатуре», — сказал глава ведомства. По действующему закону стать нотариусом может лицо, получившее высшее юридическое образование (без уточнения, какое именно) в имеющей государственную аккредитацию образовательной организации высшего образования.

Система допуска в профессию тоже будет изменена. «Законопроектом предусмотрено создание единых государственных квалификационных комиссий, которые будут отвечать за всю процедуру — начиная от стажировки и заканчивая конкурсами. Комиссия будет состоять из восьми членов — три от юстиции, три от нотариальной палаты и два от исполнительной и законодательной власти региона», — сказал Чуйченко. Сейчас экзамен на нотариуса проводят региональные квалификационные комиссии в составе которых не менее шести человек — представители территориального органа, а также представители научного сообщества, кандидатуры которых представлены Федеральной нотариальной палатой, и нотариусы, имеющие стаж работы по юридической специальности не менее десяти лет. Экзамен проводится в электронной системе: он состоит из теста и практического задания.

Допустимый возраст нотариуса будет увеличен с нынешних 75 до 80 лет, сказал Чуйченко.

Раскритиковав работы палат, Чуйченко указал, что законопроектом будут уточнены отдельные корпоративные правила. Так кандидаты на должности председателя Федеральной нотариальной палаты и региональных палат будут проходить предварительное согласование с Минюстом или его территориальным органом. Срок пребывания в должности председателя будет установлен законом и составит четыре срока, один человек не сможет занимать должность председателя больше двух сроков.

Это нововведение коснется многих руководителей региональных палат и федеральной. Так нынешний глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик впервые был избран в 2014 году, после чего был переизбран в 2019 году на новый семилетний срок. Он также возглавляет Московскую городскую нотариальную палату, последний раз был переизбран также в 2019 году.

Минюст намерен изменить и процедуру установления тарифов на нотариальную деятельность. «Нельзя признать приемлемой модель, при которой фактическая искусственная монополия самостоятельно рассчитывает тариф и безапелляционно предлагает государству его утвердить. Считаем, что предельные тарифы по всем видам нотариальных действий должно устанавливать государство», — сказал Чуйченко.

Какую реакцию вызвали предложения Минюста

Предложенные министерством положения на президиуме Совета законодателей не обсуждались. Краткое слово для комментария предоставили только председателю комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Он призвал «не возвращаться к государственному нотариату». Большинство нотариусов, по его словам, — добропорядочные профессионалы. Их, рассказал депутат, предложения Минюста, о которых в профессиональном сообществе давно ходят слухи, напугали. «Нотариальное и юридическое сообщество сейчас пребывают в шоке, народ хочет уходить с работы, народ не понимает, что происходит», — рассказал Крашенинников. По его словам, со всей страны ему присылают отрывки предложений Минюста, «показывают ролики подпольные». «Скажите публично, что происходит. Вы же не хотите сделать снова государственный нотариат», — сказал депутат.

Государственный нотариат «посеет хаос» в правовой и экономической деятельности, уверен Крашенинников. По его мнению, изменения в закон о нотариате необходимы, но они должен закрепить основные принципы нотариальной деятельности, признанные во всем мире, — законность, объективность, самостоятельность, беспристрастность, независимость и доступность. При этом, отметил глава комитета Госдумы, контролирующие функции Минюста нужны.

В Федеральной нотариальной палате РБК заявили, что позиция палаты полностью согласуется с позицией Крашенинникова.

У каждого из тех предложений, которые были озвучены Чуйченко, «есть основа и актуальность», сказал РБК первый заместитель председателя комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Даниил Бессарабов. По его мнению, предложения Минюста могут быть реализованы в российском законодательстве с небольшими переходными периодами. При этом он подчеркнул, что пока неправильно считать представленные министром поправки полноценным законопроектом, потому что правом законодательной инициативы обладает правительство и, следовательно, предложение Минюста должно быть коллегиально поддержано кабмином и внесено в Думу. Чуйченко в пятницу сказал, что это может быть сделано к концу года.

Как пояснил Бессарабов, в деятельности современного нотариата, есть негативные моменты. Например, справедливы требования к образованию человека, претендующему на занятие нотариальной деятельности, так как законодатели «приводят к одним и тем же параметрам» требования ко всем участникам судопроизводства, в том числе к тем, кто оказывает гражданам юридическую помощь, отметил депутат.

Он также указал на то, что депутаты уже ранее сделали некоторые шаги по «выстраиванию единых региональных и федеральных тарифов» при оплате нотариальных услуг. Предложения, которые 26 июля озвучил Чуйченко в этой области, по мнению собеседника РБК «вписываются в общую логику системы». «Посмотрим, как они могут быть реализованы в законодательстве и на практике», — добавил Бессарабов.

Он подчеркнул, что нотариусы играют особую роль и имеют особый статус, что отражено в основах законодательства о нотариате. «Этот институт не может развиваться самостоятельно, без учета мнения государства и задач, которые стоят перед государством», — заключил депутат.