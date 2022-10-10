После введения льгот мобилизованным нотариусы оформили 85% доверенностей

Всего за десять дней было совершено более 60 тыс. нотариальных действий. Из них около 6% — завещания, около 9% — согласия. Остальным гражданам России за тот же период оформили более 284 тыс. льготных услуг

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За первые десять дней (с 27 сентября по 6 октября) предоставления льгот мобилизованным было совершено более 60 тыс. нотариальных действий, большая часть из них — доверенности (85%), передает корреспондент РБК.

Также были оформлены завещания (около 6%) и согласия (около 9%). Всего за данный период нотариусы предоставили льгот мобилизованным на сумму более 80 млн руб.

Остальным гражданам России за эти же десять дней нотариусы оказали еще более 220 тыс. льготных услуг по тем же трем видам нотариальных действий для остальных граждан России. «То есть суммарно за период с 27.09 по 06.10 только доверенностей, согласий и завещаний было удостоверено на льготных условиях более 284 тыс. 86% из них — доверенности, 6,5% — согласия, 7,5% — завещания», — говорится в сообщении.

После того, как президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию, Федеральная нотариальная палата решила освободить призванных на военную службу граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Как уточнили в пресс-службе организации, льгота распространяется на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

Кроме того, палата предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным. Также мобилизованные могут вне очереди в любой нотариальной конторе страны получить необходимые им нотариальные действия, для этого нужно предъявить повестку.