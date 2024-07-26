Гладков сообщил о взрыве трех дронов в районе приграничного Шебекино
В Шебекинском городском округе у границы с Украиной взорвались три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадавших нет.
«В селе Вознесеновка одним дроном атакована «ГАЗель» — у транспортного средства посечен кузов», — уточнил губернатор.
Второй дрон повредил окна в частном доме и припаркованный рядом легковой автомобиль.
Еще один дрон взорвался в городе Шебекино и повредил фасад дома и линию электропередачи.
Накануне украинские дроны атаковали три транспортных средства в Шебекинском городском округе, при этом один автомобиль сгорел полностью.
Тягач с полуприцепом был поврежден после удара боеприпаса на дороге Шебекино — Волоконовка. В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал грузовую «ГАЗель», автомобиль получил повреждения. Еще один дрон совершил атаку на легковой автомобиль в селе Терезовка.
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