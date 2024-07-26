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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о взрыве трех дронов в районе приграничного Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Шебекинском городском округе у границы с Украиной взорвались три беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших нет.

«В селе Вознесеновка одним дроном атакована «ГАЗель» — у транспортного средства посечен кузов», — уточнил губернатор.

Второй дрон повредил окна в частном доме и  припаркованный рядом легковой автомобиль.

Еще один дрон взорвался в городе Шебекино и повредил фасад дома и линию электропередачи.

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Фото:РИА Новости

Накануне украинские дроны атаковали три транспортных средства в Шебекинском городском округе, при этом один автомобиль сгорел полностью.

Тягач с полуприцепом был поврежден после удара боеприпаса на дороге Шебекино — Волоконовка. В селе Вознесеновка украинский беспилотник атаковал грузовую «ГАЗель», автомобиль получил повреждения. Еще один дрон совершил атаку на легковой автомобиль в селе Терезовка.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны Шебекино
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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