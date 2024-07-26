Курский губернатор сообщил об ударе дрона по территории предприятия

В нескольких домах повреждены заборы и выбиты окна, пострадавших нет. Минобороны сообщало о сбитых дронах над Курской и Ростовской областями

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 26 июля беспилотник ВСУ атаковал территорию предприятия в поселке Горшечное в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Смирнов не уточнил, о каком предприятии речь, но отметил, что оно недействующее. В нескольких домах повреждены заборы и выбиты окна. Пострадавших, по словам врио главы региона, нет.

Поселок находится в Горшеченском районе в восточной части области.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Курской областью сбили два дрона, еще четыре — над Ростовской. Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что повреждены строения в селе Несветай Мясниковского района, загорелась сухая трава.

Днем ранее ведомство отчиталось об 11 уничтоженных БПЛА над приграничными регионами. 25 июля администрация Курска сообщила, что упавшие в городе обломки повредили газовую трубу, машины и электроснабжение.