 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Курский губернатор сообщил об ударе дрона по территории предприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
В нескольких домах повреждены заборы и выбиты окна, пострадавших нет. Минобороны сообщало о сбитых дронах над Курской и Ростовской областями
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В ночь на 26 июля беспилотник ВСУ атаковал территорию предприятия в поселке Горшечное в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Смирнов не уточнил, о каком предприятии речь, но отметил, что оно недействующее. В нескольких домах повреждены заборы и выбиты окна. Пострадавших, по словам врио главы региона, нет.

Под Курском из-за падения обломков дрона загорелся дом
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Поселок находится в Горшеченском районе в восточной части области.

По данным Минобороны, минувшей ночью над Курской областью сбили два дрона, еще четыре — над Ростовской. Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что повреждены строения в селе Несветай Мясниковского района, загорелась сухая трава.

Днем ранее ведомство отчиталось об 11 уничтоженных БПЛА над приграничными регионами. 25 июля администрация Курска сообщила, что упавшие в городе обломки повредили газовую трубу, машины и электроснабжение.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

СК сообщил о раскрытии давних преступлений с помощью новых технологий

На Украине задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Видео

Камала Харрис опубликовала первый предвыборный ролик. Видео

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область Алексей Смирнов беспилотники дроны
Материалы по теме
Над Ростовской и Курской областями за ночь сбили шесть дронов
Политика
В Курской области сбили 13 украинских беспилотников
Политика
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Белоусов анонсировал курсы вождения багги и квадроциклов в армииПолитика, 10:49
Подозреваемый во взрыве машины рассказал, что ему обещали паспорт УкраиныПолитика, 10:46
Курсы криптовалют частично восстановились на фоне активности в ETFКрипто, 10:44
Появились новые кадры теракта 11 сентября при обрушении башен-близнецовПолитика, 10:41
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по складу ВСУ в КраматорскеПолитика, 10:37
Небензя попросил СБ ООН узнать причины смены позиции Киева по переговорамПолитика, 10:30
Риелторы сообщили о сокращении предложения новостроек в Новой МосквеНедвижимость, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 10:19
Казахский билетный сервис разорвал партнерство с «Яндекс Афишей»Технологии и медиа, 10:17
В РПЦ обвинили патриарха Варфоломея в планах захватить монастырь на АфонеПолитика, 10:11
«Единая Россия» предложила Путину не менять глав Крыма, Ингушетии и КБРПолитика, 10:11
Приставы оценили долг «крабового короля» Кана в ₽336 млрдБизнес, 10:09
NYT объяснила, почему Обама не сразу поддержал ХаррисПолитика, 10:03
Песков рассказал, какие герои нужны РоссииПолитика, 10:03