После размыва дамбы в Челябинской области началась эвакуация населения

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В Челябинской области спасатели эвакуируют местных жителей после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище у города Карабаш, сообщили РБК в пресс-службе главы региона Алексея Текслера.

«Потребовалась эвакуация 35 человек из Киолима. Идет эвакуация из других населенных пунктов», — говорится в сообщении. Кроме того, в городе Карабаш на базе двух школ развернули пункты временного размещения, которые обеспечены питанием и питьевой водой.

«Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево», — уточнили в пресс-службе. Всего в этих населенных пунктах проживают менее 200 человек.

По предварительной информации, пострадавших нет, говорится в релизе.

В МЧС сообщили, что размыло 100 м насыпного участка дамбы.

Киалимское водохранилище находится примерно в 8 км к юго-западу от Карабаша и является источником питьевой воды для города. Водоем был создан в 1979 году, с 1985 года является гидрологическим памятником природы областного значения.

Прорыв дамбы, которая удерживала 7,8 млн куб. м воды, произошел на фоне проливных дождей в регионе. Ранее синоптики центра «Фобос» сообщили, что Челябинская область находится под влиянием каспийского циклона.

«Больше всего от стихии пострадает Челябинск... только сегодняшний день принесет в город порядка 77 мм осадков. При том что норма всего июля составляет 88 мм», — предупредили специалисты в ночь на 26-е число.