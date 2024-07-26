Кадры прорыва дамбы Киалимского водохранилища
В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища, расположенного неподалеку от города Карабаш. Всего вода разрушила 100 м пятисотметровой дамбы. По ходу движения воды находится четыре села, сообщили в МЧС.
В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления, — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации. Водохранилище является источником воды для Карабаша, в городе готовятся к отключению водоснабжения.
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