Кадры прорыва дамбы Киалимского водохранилища

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В Челябинской области прорвало дамбу Киалимского водохранилища, расположенного неподалеку от города Карабаш. Всего вода разрушила 100 м пятисотметровой дамбы. По ходу движения воды находится четыре села, сообщили в МЧС.

В оперативном штабе округа призвали жителей поселков, находящихся в зоне подтопления, — Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево — быть готовыми к эвакуации. Водохранилище является источником воды для Карабаша, в городе готовятся к отключению водоснабжения.