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Военная операция на Украине ,  
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NDR узнала о хранящихся в Германии запрещенных кассетных боеприпасах США

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Gabriel A Jenko / U.S. Army
Фото: Gabriel A Jenko / U.S. Army

Армия США хранит запрещенные в ФРГ кассетные боеприпасы на одном из своих складов в немецком населенном пункте Мизау (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), сообщает телекомпания NDR со ссылкой на анонимного представителя вооруженных сил США.

«Представитель армии США в Европе и Африке письменно подтверждает <...>, что кассетные боеприпасы M864 и M483A1 в настоящее время хранятся в Мизау и будут отправлены оттуда в рамках военной помощи Украине», — говорится в публикации.

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В случае, если слова американского военного соответствуют действительности, Германия нарушает Конвенцию по кассетным боеприпасам, по которой хранение и транспортировка такого вооружения запрещены на территории страны, подчеркивает NDR.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких суббоеприпасов на большой территории. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на запрос немецкой редакции, заявил, что не знает о хранении и транспортировке кассетных боеприпасов американской стороной. «Во-первых, я не знаю, откуда они доставляются, а во-вторых, я бы не стал это комментировать», — приводит NDR его слова.

В Бундестаге (немецкий парламент — прим.) и Бундесвере (вооруженные силы Германии — прим.) также заявили, что не знают об этом.

О применении ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS в октябре 2023 года заявил президент Украины Владимир Зеленский. Первую партию кассетных боеприпасов США передали Киеву летом того же года.

24 июня 2024 года в ООН выступили против использования такого вооружения, назвав недопустимым применение кассетных боеприпасов в населенных районах. «Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом... их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права», — заявила «РИА Новости» представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

Так представитель ООН прокомментировала атаку ВСУ на Севастополь 23 июня. Город подвергся обстрелу пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, пострадали около 100 мирных жителей, еще несколько человек погибли. Ответственность за произошедшее Минобороны России возложило на США.

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Теги
Армия США ФРГ вооружение кассетные боеприпасы ATACMS склады
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