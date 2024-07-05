Российские эксперты изучили механизм кассетного суббоеприпаса ATACMS

Тактический ракетный комплекс «ATACMS» (Фото: Getty Images)

Российские специалисты разобрались, как устроен и работает кассетный суббоеприпас американской ракеты ATACMS. Они также определили высоту, при которой боеприпасы не срабатывают, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель», — объяснил строение суббоеприпаса эксперт.

Он также пояснил, что вскрытие кассеты происходит где-то в 200 м над поверхностью грунта. Во время вращения над землей происходит поворот движка внутри, и капсюль-детонатор становится напротив ударника. В итоге радиус разлета осколков составляет порядка 20 м, но при этом большую опасность представляет «убойная сила осколков».

2 июля 2024 года российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS, специалистам удалось обезвредить взрыватель и вскрыть его корпус. Эта боевая часть, по его словам, была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS.

ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Дальность ее применения — до 300 км. Ракеты производит американская компания Lockheed Martin.

Сообщения о возможных поставках ATACMS стали появляться еще летом 2022 года, после того как США согласились поставить Киеву РСЗО HIMARS. Но тогда официальные лица заявляли, что передавать дальнобойные ракеты Вашингтон не готов.

В сентябре 2023 года президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений решил поставить Украине американские ракеты ATACMS большой дальности, но публично Вашингтон не объявил об этом, чтобы «не предупреждать русских».