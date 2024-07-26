Экс-замминистра обороны Булгаков отправлен под арест

Дмитрий Булгаков (Фото: Минобороны России)

Суд отправил под арест бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, Главное следственное управление СК расследует «дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008–2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Она добавила, что с задержанным проводятся необходимые следственные действия.

По информации Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, Булгакова поместили в СИЗО-2 ФСИН («Лефортово»).

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Отставка Булгакова произошла 24 сентября, спустя три дня после начала частичной мобилизации (21 сентября) и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.