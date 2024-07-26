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Технологии и медиа ,  
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Кабмин утвердил обязательные для предустановки приложения на 2025 год

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российское правительство утвердило список приложений, которые обязательно нужно будет устанавливать со следующего года на всю технику для продажи в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Для мобильных устройства — смартфонов и планшетов — в перечень 19 обязательных программ войдут поисковик, навигаторы, почтовая служба, программы для доступа к социальным сетям, голосовой помощник, мессенджер, а также платежный сервис «Мир», приложение «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.

На стационарную технику — компьютеры и моноблоки — нужно будет устанавливать браузер, офисное программное обеспечение и антивирус.

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Фото:Михаил Голоденков для РБК

Что касается продаж телевизоров с цифровым управлением, кабмин закрепил 18 обязательных программ, среди которых видеосервисы, приложения доступа к интернету и социальным сетям.

RuStore разработала VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в 2022 году, после того как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские программы в связи с санкциями. RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства.

С 1 января 2023 года маркетплейс вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. В марте прошлого года Минцифры разработало проект постановления правительства, описывающий правила его предустановки: по разработанным правилам, RuStore должен быть интегрирован с системой в той же степени, что и штатные магазины приложений, — вплоть до экрана регистрации в RuStore при первом включении устройства.

В результате предустановка RuStore стала обязательной на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС) или аффилированных структур.

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Теги
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