В МВД Украины назвали следующую цель убийцы Фарион

Макс Бужанский (Фото: MaxBuzhanskiy / Telegram)

Народный депутат Верховной рады Максим Бужанский должен был стать следующей целью убийцы экс-депутата Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко в ходе трансляции телеканала «Суспiльне».

По словам министра, кроме народного депутата Бужанского в списке планируемых жертв были и другие лица. Имен он не назвал.

В своем телеграм-канале депутат выразил благодарность сотрудникам Национальной полиции «и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион», отметив, что обязан им жизнью.

«Надеюсь, что следствие установит всех причастных к этому преступлению и убийцы Фарион, исполнители и организаторы, понесут заслуженное наказание», — добавил Бужанский.

Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Политик скончалась в больнице. Подозреваемого задержали 25 июля в Днепре. Как заявили власти Украины, операция по поимке преступника была непростой, полицейским пришлось обследовать 100 га леса и «каждый уголок по маршруту ухода стрелка». Пока следователи считают его «только исполнителем».

Задержанного зовут Вячеслав Зинченко. Он уроженец Днепра, как и Бужанский. За месяц до убийства Фарион участвовал в турнире «Пульс» в составе команды «Юниоры», говорится на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области. Его снимки нашли также на сайте днепровской гимназии № 62.

Ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism / White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена), которую Зинченко упоминал в соцсетях.