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У украинских новобранцев нет желания сражаться на фронте, сообщил бельгийский телеканал RTBF после разговора с бойцами 49-го стрелкового батальона, входящего в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Руководитель бригады Василина Наконечная заявила, что у многих новобранцев нет необходимой мотивации. «Мы понимаем, что некоторые люди не хотят [воевать]. У них была жизнь, семья. Почти три года боевых действий выматывают», — пояснила она.

Василина отметила, что в начале конфликта в составе батальона были только добровольцы, но они все погибли или тяжело ранены. Других добровольцев не поступало уже более двух лет. Василина подчеркнула, что мобилизация на Украине должна проводиться другим способом, поскольку люди, не желающие воевать, оказываются бесполезными на фронте.

Тренер военнослужащих с позывным Фарик отметил, что не все люди созданы для боя. «Зачем заставлять людей сражаться, если они этого не хотят?» — спросил он.

Телеканал уточняет, что многие военные в 49-й бригаде истощены или ранены, хотя им нет и 30 лет. Один из них, военнослужащий с позывным Арес «из зарубежной страны», живет с застрявшей в ноге пулей, множественными сотрясениями мозга и пост-травматическим синдромом. «Я устал. Все старшие мертвы, или ранены, или на грани смерти, как и я», — сказал он.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В стране она была объявлена с начала военной операции. Законодательство теперь подразумевает, что военный билет обязаны носить все украинские мужчины 18–60 лет независимо от пригодности к службе и права на отсрочку. Без документа военнообязанные не смогут получить паспорт за рубежом.