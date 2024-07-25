 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

⁠Средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины над тремя приграничными регионами, сообщило Минобороны.

Так, четыре беспилотника сбили над Курской областью и три — над Белгородской, еще четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Помимо этого, в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожены два безэкипажных катера, добавили в министерстве.

Минобороны России сообщило о захвате 35 опорных пунктов ВСУ за сутки
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Прошлой ночью ВСУ атаковали Белгородскую область тремя беспилотниками, все были сбиты.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Теги
Минобороны дроны уничтожение Крым Курская область Белгородская область
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 18 сбитых над Курской областью БПЛА
Политика
Минобороны отчиталось о трех сбитых дронах за ночь
Политика
Минобороны отчиталось об уничтожении склада дронов ВСУ и двух С-300
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Почему цены в стране растут быстрее прогнозов ЦБ РБК и СберИнвестиции, 08:50
Все попытки мотивировать сотрудников проваливаются. Про что вы забываете Pro, 08:48
Антонов назвал выпады ФБР против России попыткой оправдать свои провалы Политика, 08:43
Аргентина пожаловалась в ФИФА после скандального матча на Олимпиаде Спорт, 08:34
Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами Политика, 08:21
Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России Финансы, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хит среди ужастиков вышел в России. Чем так хорош жуткий Николас Кейдж Life, 08:00
Местные власти назвали место крушения вертолета в Жиздринском районе Общество, 07:57
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 07:55
Минобороны назвало предварительную причину крушения Ми-28 Политика, 07:43
Минобороны сообщило о гибели экипажа разбившегося Ми-28 Политика, 07:35
Обвиняемый во взрыве в Москве в школе получал стипендию главы области Общество, 07:24
Минздрав зарегистрировал еще один аналог «Оземпика» Общество, 07:21