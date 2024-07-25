Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами

Фото: Global Look Press

⁠Средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины над тремя приграничными регионами, сообщило Минобороны.

Так, четыре беспилотника сбили над Курской областью и три — над Белгородской, еще четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Помимо этого, в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожены два безэкипажных катера, добавили в министерстве.

Прошлой ночью ВСУ атаковали Белгородскую область тремя беспилотниками, все были сбиты.