Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами
Средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины над тремя приграничными регионами, сообщило Минобороны.
Так, четыре беспилотника сбили над Курской областью и три — над Белгородской, еще четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.
Помимо этого, в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожены два безэкипажных катера, добавили в министерстве.
Прошлой ночью ВСУ атаковали Белгородскую область тремя беспилотниками, все были сбиты.
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