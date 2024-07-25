Жители Курска сообщили об обломках дронов после атаки на город

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обломки беспилотников, атаковавших Курск и область и сбитых средствами противовоздушной обороны, упали в городе, повредив газовую трубу, машины и электроснабжение, сообщила местная администрация.

Накануне вечером губернатор Курской области сообщил, что над регионом в общей сложности сбито не менее 17 дронов.

В четверг сообщения об обнаружении фрагментов или неустановленных предметов поступили от жителей нескольких улиц Курска.

На одной из них, Рябиновой улице, отсутствует электричество, повреждена газовая труба. Место повреждения осматривают силовики, затем аварийные службы приступят к ремонту.

В то же время электроподстанция «Садовая», расположенная в районе ТЦ «Метро», работает штатно, добавили в администрации.Кроме того, по данным мэрии, в после атаки в городе зафиксировано повреждение личных автомобилей, и заявки продолжают поступать.