В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет
В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей.
Сигнал действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 мск. Сразу после отбоя опасности движение по Крымскому мосту восстановили.
Сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место.
Полуостров регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ночью 23 июля Развожаев сообщил об уничтожении более 15 дронов над Севастополем. Обломки одного из аппаратов разбили стекло грузовика, еще один беспилотник упал у жилого дома, при этом никакие объекты в городе не пострадали. Минобороны позднее уточнило, что над Крымом и Черным морем сбили 21 дрон.
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