В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей.

Сигнал действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 мск. Сразу после отбоя опасности движение по Крымскому мосту восстановили.

Сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место.

Полуостров регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ночью 23 июля Развожаев сообщил об уничтожении более 15 дронов над Севастополем. Обломки одного из аппаратов разбили стекло грузовика, еще один беспилотник упал у жилого дома, при этом никакие объекты в городе не пострадали. Минобороны позднее уточнило, что над Крымом и Черным морем сбили 21 дрон.