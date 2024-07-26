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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявили угрозу баллистических ракет, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Незадолго до этого на Крымском мосту перекрыли движение автомобилей.

Сигнал действовал шесть минут — с 2:42 до 2:48 мск. Сразу после отбоя опасности движение по Крымскому мосту восстановили.

Сигнал оповещения «Баллистика!» появился в Севастополе 1 июля. Он предупреждает об угрозе удара баллистическими ракетами: у жителей города всего одна-две минуты, чтобы найти безопасное место.

Над Севастополем сбили более 15 дронов
Политика
Фото:Минобороны РФ

Полуостров регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Ночью 23 июля Развожаев сообщил об уничтожении более 15 дронов над Севастополем. Обломки одного из аппаратов разбили стекло грузовика, еще один беспилотник упал у жилого дома, при этом никакие объекты в городе не пострадали. Минобороны позднее уточнило, что над Крымом и Черным морем сбили 21 дрон.

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Севастополь Михаил Развожаев ракетная опасность
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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