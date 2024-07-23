Над Севастополем сбили более 15 дронов

Осколки одного из дронов разбили стекло грузовика, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил Развожаев. Перед Крымским мостом начала скапливаться очередь из машин

Военные уничтожили более 15 дронов над акваторией Севастополя, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Он уточнил, что беспилотники сбили в районе Северной стороны и мыса Фиолент, расположенного на юго-западном побережье Крыма. Обломки одного из дронов разбили стекло грузовика, еще один аппарат упал у жилого дома, добавил Развожаев. «Никакие объекты в городе не пострадали», — подчеркнул он.

Движение по Крымскому мосту, которое обычно приостанавливают во время отражения атак на полуостров, не перекрывали. Около 3:00 мск со стороны Тамани начала скапливаться очередь из автомобилей. В настоящее время на подъезде к мосту стоят более 100 машин.

Ранее, 15 июля, движение по Крымскому мосту перекрывали дважды за ночь — сначала для отражения атаки дронов, а позднее из-за ракетной опасности. По данным Минобороны, над Крымом сбили шесть беспилотников. К утру с обеих сторон моста выстроилась очередь машин.