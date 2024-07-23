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Военная операция на Украине ,  
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Военные за ночь сбили 25 дронов над регионами России

Минобороны: сбиты 25 дронов над Крымом, Белгородской и Брянской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
БПЛА уничтожили в небе над Крымом, Черным морем, Белгородской и Брянской областями. Накануне ночью количество сбитых дронов достигло 75, а большинство аппаратов поразили над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Большинство поразили в небе над Крымом и Черным морем — 21, еще по два — в Белгородской и Брянской областях.

Об уничтожении беспилотников докладывал ночью севастопольский губернатор Михаил Развожаев, когда количество сбитых БПЛА еще не превышало 15. Дроны сбили в районе Северной стороны и мыса Фиолент, расположенного на юго-западном побережье Крыма. Обломки одного из аппаратов разбили стекло грузовика, еще один дрон упал у жилого дома, никакие объекты в городе не пострадали, рассказал он.

Над Брянской областью сбили два беспилотника
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Под Белгородом беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, три человека пострадали. Они самостоятельно обратились к врачам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне ночью, 22 июля, над всей территорией России сбили 75 дронов, из них 47 — над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями.

Теги
Минобороны дроны беспилотники Крым Брянская область Белгородская область
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