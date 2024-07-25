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Военная операция на Украине ,  
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Госдеп США отказался прекращать поддержку Украины ради диалога с Россией

Госдеп: США не прекратят поддержку Киева ради диалога с Россией об оружии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters
Фото: Анна Кудрявцева / Reuters

США не будут прекращать оказывать помощь Украине, что было условием России ради продолжения диалога по контролю над вооружениями. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

По ее словам, позиция США заключается в том, чтобы продолжать диалог на эту тему. Однако Россия, как отметила Стюарт, для продолжения разговора потребовала от Вашингтона «по сути, отказаться от поддержки Украины», чего США «не будут делать».

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В 2023 году Россия приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — он подразумевал в том числе ограничение числа ядерных боеголовок обеими странами). Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение Москвы по ДСНВ «безответственным» и отметил, что договор отвечал интересам безопасности обеих стран.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле 2024 года отметил, что в условиях «тотальной гибридной войны» против России диалог с США по вопросу контроля над вооружениям и по теме стратегической стабильности невозможен. Такие переговоры могут быть проведены «только после отказа американских властей от откровенно враждебного антироссийского курса», уточнил он.

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