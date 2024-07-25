Росбанк сообщил о сбоях в работе своих сервисов
Некоторые сервисы Росбанка могут работать с перебоями, сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.
«Уже знаем об этом и работаем над устранением неполадок. Приносим извинения!» — говорится в публикации.
По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество сетевых сбоев фиксировалось примерно в 18:00 мск. Больше всего пользователи жаловались на проблемы в работе сервисов Росбанка в районе 10:00 и 18:30.
Самое большое количество жалоб поступало из Москвы и Московской области (22%), а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (11%). Кроме того, неполадки наблюдались в Новосибирской (4%) и Нижегородской (4%) областях, а также в Красноярском крае (3%).
Чаще всего пользователи жаловались на работу мобильного приложения (41%). 19% пользователей сообщили о проблемах с сервисом и личным кабинетом, 10% — о проблемах с сайтом, еще 8% жаловались на общий сбой.
О сбоях в работе сервисов банка пользователи сообщали также 23 и 24 июля. Downdetector зафиксировал тогда жалобы на электронные платформы и других банков: Россельхозбанка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, а также ВТБ и Альфа-банка.
25 июля на сбои в работе приложений пожаловались клиенты Сбербанка, МТС и Discord.
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