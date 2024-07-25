Патрушев заявил об угрозе мин для гражданских судов в Черном море
Североатлантический альянс под предлогом создания безопасной обстановки в Черном море предоставил Украине оружие, которое теперь угрожает гражданским судам, рассказал в интервью «Российской газете» помощник президента России Николай Патрушев.
«Под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием», — сказал Патрушев. По его словам, это представляет опасность не только для России, но и для других стран Черноморского региона.
«Беспорядочное минирование прибрежной акватории», которое осуществляет подконтрольный Западу военно-морской флот Украины, «приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин», объяснил помощник президента.
«Непредсказуемая опасность» в виде мин и безэкипажных катеров все чаще угрожает гражданским судам, отметил он.
Патрушев также заявил о намерении США создать в странах Черноморского бассейна центры для размещения дальнобойного оружия и ускорения военных поставок на Украину.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны, которая предполагает в том числе создание противоминной коалиции со странами НАТО и обеспечение постоянного присутствия альянса в Черном море.
После этого в Кремле заявили, что Россия примет меры для обеспечения собственной безопасности с учетом «концентрированного присутствия» в акватории кораблей НАТО, что представляет для российской стороны дополнительную угрозу.
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