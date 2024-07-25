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Военная операция на Украине ,  
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Патрушев заявил об угрозе мин для гражданских судов в Черном море

Патрушев: мины ВСУ представляют собой угрозу для гражданских судов в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Североатлантический альянс под предлогом создания безопасной обстановки в Черном море предоставил Украине оружие, которое теперь угрожает гражданским судам, рассказал в интервью «Российской газете» помощник президента России Николай Патрушев.

«Под ширмой обеспечения безопасности в Черном море альянс уже собственноручно наводнил его оружием», — сказал Патрушев. По его словам, это представляет опасность не только для России, но и для других стран Черноморского региона.

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«Беспорядочное минирование прибрежной акватории», которое осуществляет подконтрольный Западу военно-морской флот Украины, «приводит к самопроизвольному дрейфу морских мин», объяснил помощник президента.

«Непредсказуемая опасность» в виде мин и безэкипажных катеров все чаще угрожает гражданским судам, отметил он.

Патрушев также заявил о намерении США создать в странах Черноморского бассейна центры для размещения дальнобойного оружия и ускорения военных поставок на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны, которая предполагает в том числе создание противоминной коалиции со странами НАТО и обеспечение постоянного присутствия альянса в Черном море.

После этого в Кремле заявили, что Россия примет меры для обеспечения собственной безопасности с учетом «концентрированного присутствия» в акватории кораблей НАТО, что представляет для российской стороны дополнительную угрозу.

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Теги
Персоны
Черное море НАТО ВМС Украина мины угроза
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

помощник президента России
11 июля 1951 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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