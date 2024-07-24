Минобороны показало видео перехвата над Черным морем британских самолетов

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Минобороны России опубликовало видео сопровождения истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» Великобритании над Черным морем.

Как рассказали в ведомстве, Су-27 подняли, чтобы не допустить нарушения границы. Когда российский истребитель подлетел, иностранные самолеты развернулись.