Минобороны показало видео перехвата над Черным морем британских самолетов
Минобороны России опубликовало видео сопровождения истребителем Су-27 самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» Великобритании над Черным морем.
Как рассказали в ведомстве, Су-27 подняли, чтобы не допустить нарушения границы. Когда российский истребитель подлетел, иностранные самолеты развернулись.
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