Зеленский утвердил стратегию морской безопасности Украины

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о стратегии морской безопасности страны. Документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Цель документа — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

Среди задач в документе заявлены:

построение Военно-морских сил Украины со всеми родами войск;

создание противоминной коалиции со странами НАТО;

проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море;

организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне.

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