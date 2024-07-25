В МВД Украины раскрыли детали об исполнителе убийства Фарион
Молодой человек, которого подозревают в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, был только исполнителем, сам он жил в Днепре. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в телеграм-канале.
18-летний подозреваемый, по словам, главы МВД, является жителем Днепра, а во Львове, где произошло убийство, он арендовал не менее трех квартир.
«Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда», — написал Клименко.
Он также уточнил, что поиском преступника занималась «огромная команда оперативников» в течение 139 часов, они обследовали 100 га в лесной зоне.
Ирина Фарион была известна своими радикально-националистическими взглядами. Она выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».
19 июля во Львове молодой человек выстрелил ей в висок из пистолета и скрылся. Спустя несколько часов женщина умерла в больнице. Врачи объяснили, что ранение «было несовместимо с жизнью».
Следователи предположили, что убийство было совершено либо из личной неприязни, либо из-за общественно-политическая деятельность Фарион.
Международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана в России террористической и запрещена) взяла на себя ответственность за убийство.
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