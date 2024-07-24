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Палестино-израильский конфликт ,  
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Полиция применила перцовый газ на акции протеста против Нетаньяху в США

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Полицейские использовали перцовый газ для разгона участников демонстрации против визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщила полиция в соцсети Х (Twitter). Манифестация проходит у Капитолия в Вашингтоне.

«Толпа не подчинилась приказу отойти от полицейского кордона. Мы применяем перцовые баллончики против всех, кто пытается нарушить закон», — говорится в сообщении.

Участники акции требуют от Нетаньяху прекратить военные действия в секторе Газа и вывести войска из Палестины. Демонстрацию организовали пропалестинские активисты и правозащитные организации, в ней участвуют тысячи человек. Некоторые приехали из штатов Индиана, Джорджия и Иллинойс, сообщает The Guardian.

Нетаньяху встретится с Трампом, Байденом и Харрис во время визита в США
Политика
Биньямин&nbsp;Нетаньяху

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступит перед обеими палатами американского конгресса. Израильский премьер заявил, что в своей речи подчеркнет важность двухпартийной поддержки Тель-Авива. Нетаньяху также сообщил, что планирует поблагодарить Байдена за «то, что он сделал на благо государства Израиль и во время войны, и в годы его службы на посту сенатора, вице-президента и президента».

По данным газеты The Washington Post, многие демократы решили бойкотировать выступление политика в конгрессе. В частности, вице-президент США Камала Харрис не намерена присутствовать во время его обращения.

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Биньямин Нетаньяху акция протеста США Капитолий
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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