Полиция применила перцовый газ на акции протеста против Нетаньяху в США

Фото: Umit Bektas / Reuters

Полицейские использовали перцовый газ для разгона участников демонстрации против визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщила полиция в соцсети Х (Twitter). Манифестация проходит у Капитолия в Вашингтоне.

«Толпа не подчинилась приказу отойти от полицейского кордона. Мы применяем перцовые баллончики против всех, кто пытается нарушить закон», — говорится в сообщении.

Участники акции требуют от Нетаньяху прекратить военные действия в секторе Газа и вывести войска из Палестины. Демонстрацию организовали пропалестинские активисты и правозащитные организации, в ней участвуют тысячи человек. Некоторые приехали из штатов Индиана, Джорджия и Иллинойс, сообщает The Guardian.

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступит перед обеими палатами американского конгресса. Израильский премьер заявил, что в своей речи подчеркнет важность двухпартийной поддержки Тель-Авива. Нетаньяху также сообщил, что планирует поблагодарить Байдена за «то, что он сделал на благо государства Израиль и во время войны, и в годы его службы на посту сенатора, вице-президента и президента».

По данным газеты The Washington Post, многие демократы решили бойкотировать выступление политика в конгрессе. В частности, вице-президент США Камала Харрис не намерена присутствовать во время его обращения.