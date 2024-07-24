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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Посол Израиля рассказала, сколько россиян остаются в плену ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Двое россиян Александр Труфанов и Александр Лобанов остаются среди заложников ХАМАС, сообщила посол Израиля Симона Гальперин журналистам, передал корреспондент РБК.

«Еще два российских гражданина [остаются] в заложниках: Александр Труфанов и Александр Лобанов. Они не входят в эти 46, про которых мы знаем, что они не среди живых», — уточнила дипломат.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

По последним официальным данным, в плену ХАМАС остаются 120 человек, 46 из них считаются погибшими.

8 июня ЦАХАЛ провела операцию, в ходе которой освободила четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова.

Посол Гальперин добавила, что Израиль и его делегация, которая выехала на переговоры в Катар, прикладывают все усилия, чтобы добиться новой сделки. «И также, как когда была заключена первая сделка (в ноябре — РБК), мы готовы [были] в рамках этой сделки идти на разные варианты, включая временное прекращение огня на время этой сделки», — отметила она.

15 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия по прекращению огня в секторе Газа. В Израиле это никак не прокомментировали.

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