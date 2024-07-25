Активисты запустили насекомых в отеле в США, где остановился Нетаньяху
Участники Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).
В частности, насекомых разложили по столу в конференц-зале, где выставлены израильский и американский флаги. Активисты заявили, что своими действиями не дадут покоя Нетаньяху, агентам израильской разведки «Моссад» и Секретной службы США, которые терроризируют палестинский народ.
В отеле заявили, что продезинфицировали помещение после акции пропалестинской организации. В Секретной службе отметили, что угрозы для участников переговоров не было.
Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского конгресса. Израильский премьер осудил участников демонстраций против военных действий Израиля в секторе Газа.
Перед поездкой Нетаньяху также сообщал, что планирует поблагодарить Байдена за «то, что он сделал на благо государства Израиль и во время войны, и в годы его службы на посту сенатора, вице-президента и президента». По данным газеты The Washington Post, многие демократы решили бойкотировать выступление политика в конгрессе.
24 июля у Капитолия в Вашингтоне началась манифестация против Нетаньяху и действий Тель-Авива в секторе Газа. Участники акции потребовали от премьера Израиля прекратить войну. Для разгона активистов полицейские использовали перцовый газ.
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