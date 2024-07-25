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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Активисты запустили насекомых в отеле в США, где остановился Нетаньяху

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Участники Движения палестинской молодежи выпустили насекомых в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, где остановилась часть израильской делегации во главе с премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

В частности, насекомых разложили по столу в конференц-зале, где выставлены израильский и американский флаги. Активисты заявили, что своими действиями не дадут покоя Нетаньяху, агентам израильской разведки «Моссад» и Секретной службы США, которые терроризируют палестинский народ.

В отеле заявили, что продезинфицировали помещение после акции пропалестинской организации. В Секретной службе отметили, что угрозы для участников переговоров не было.

Полиция применила перцовый газ на акции протеста против Нетаньяху в США
Политика
Фото:Umit Bektas / Reuters

Нетаньяху прибыл в Вашингтон 22 июля. В рамках визита в США он выступил перед обеими палатами американского конгресса. Израильский премьер осудил участников демонстраций против военных действий Израиля в секторе Газа.

Перед поездкой Нетаньяху также сообщал, что планирует поблагодарить Байдена за «то, что он сделал на благо государства Израиль и во время войны, и в годы его службы на посту сенатора, вице-президента и президента». По данным газеты The Washington Post, многие демократы решили бойкотировать выступление политика в конгрессе.

24 июля у Капитолия в Вашингтоне началась манифестация против Нетаньяху и действий Тель-Авива в секторе Газа. Участники акции потребовали от премьера Израиля прекратить войну. Для разгона активистов полицейские использовали перцовый газ.

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Биньямин Нетаньяху США сектор Газа акция протеста
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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