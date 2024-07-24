Подозреваемый в подрыве машины жил с котами и писал имя «на украинском»

Евгений Серебряков заочно арестован и объявлен в розыск по делу о подрыве автомобиля на севере Москвы. Турецкая полиция задержала его в Бодруме. Мужчина в последние годы жил в Москве, снимал квартиру в Пресненском районе

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Подозреваемому в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгению Серебрякову 29 лет, он родом из Урюпинска Волгоградской области, сообщает RT.

Брат, узнавший о задержании своего родственника из СМИ, рассказал телеканалу, что тот перебрался в Москву 12 лет назад и поступил в столичный вуз. По данным телеграм-канала «112», он учился в Высшей школе экономики. Одним из последних мест работы подозреваемого был банк, в интернете мужчина публиковал резюме как риск-менеджер, сообщает RT.

Телеканал также опубликовал фотографию, предположительно, из соцсети Серебрякова, на ней изображен человек с оружием. RT обращает внимание, что свое имя мужчина писал «на украинском». Согласно скриншоту, опубликованному «РИА Новости», он представлялся как «Євген Серебряков». «112» утверждает, что предполагаемый преступник регулярно ходил в католическую церковь на Малой Грузинской улице, в последние два года посещал Грузию, Армению и Узбекистан.

По данным Shot, Серебрякову 30 лет, он жил с котами на съемной квартире в Пресненском районе Москвы, соседи описали его как тихого и интеллигентного человека. «РИА Новости» опубликовало видео обстановки у квартиры Серебрякова, дверь в ней «взломана и опечатана».

Серебряков подозревается в подрыве автомобиля на севере Москвы, который произошел 24 июля. В результате взрыва пострадали два человека, один из них, по данным «Коммерсанта» и «МК», — офицер Минобороны.

В ФСБ сообщали, что предполагаемый преступник уехал в Турцию, турецкая полиция в этот же день сообщила о задержании Серебрякова. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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