Военные Кубы анонсировали заход кораблей Балтийского флота в порт Гаваны

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В порт Гаваны прибудут российские военные корабли, входящие в Балтийский флот, сообщили в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«27–30 июля в порт Гаваны совершит рабочий визит группа кораблей Балтийского флота РФ, состоящая из учебного корабля «Смольный», патрульного корабля «Неустрашимый» и танкера «Ельня», — уточнили в ведомстве.

В кубинском Минобороны добавили, что визиты военно-морских подразделений из других стран — «историческая практика революционного правительства, поддерживающая отношения дружбы и сотрудничества». Во время пребывания на Кубе российские морпехи поучаствуют в программе мероприятий: встретятся с начальником Военно-морского флота Кубы и губернатором столицы, а также пройдутся по историко-культурным местам Гаваны в рамках экскурсии.

Фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли в порт Гаваны в середине июня. В Минобороны рассказали, что до захода в порт тактическая корабельная ударная группа завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия. Корабли и их экипажи пробыли в Гаване с официальным визитом с 12 по 17 июня.

Экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км, рассказали в ведомстве.

На этом фоне Вашингтон направил атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт. В кубинском МИДе заявили, что лодка зашла на базу без приглашения.