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У Балтфлота сменился командующий

Вице-адмирал Сергей Липилин стал командующим Балтийским флотом
Липилин стал начальником штаба Балтийского флота в январе 2021 года. До него командующим Балтфлотом был Владимир Воробьев, его назначили в апреле 2023 года, теперь он перешел на пост замглавкома ВМФ
Сергей Липилин
Сергей Липилин (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Вице-адмирал Сергей Липилин назначен на должность командующего Балтийским флотом, сообщают газета «Известия» и агентство ТАСС со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, представление нового командующего уже состоялось. До Липилина должность занимал вице-адмирал Владимир Воробьев, на сайте Минобороны он по-прежнему указан командующим. Воробьев стал командующим Балтфлота в апреле 2023 года.

Информацию о назначении позднее подтвердил Балтфлот. Бывший командующий Владимир Воробьев стал заместителем главкома ВМФ.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В январе 2021 года Липилин стал начальником штаба Балтийского флота.

Липилин начал офицерскую службу в 1987 году на Тихоокеанском флоте в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый». Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг». В 2012 году Липилин закончил Военную академию Генерального штаба, с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом.

Основными пунктами базирования Балтийского флота являются города Балтийск в Калининградской области и Кронштадт в Ленинградской области.

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