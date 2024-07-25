Президент Сирии Асад прилетел в Москву
Президент Сирии Башар Асад прилетел с визитом в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.
Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.
В ходе беседы Асад напомнил, что его визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.
«Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется собой весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев», — сказал сирийский лидер.
До этого Асад был в Москве с официальным визитом в марте 2023 года, впервые за весь период военного конфликта в республике. Тогда его приезд в Россию впервые освещался публично и в реальном времени — прежде визиты сирийского лидера, находящегося под западными санкциями, носили закрытый характер.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность пригласить в страну Путина и Асада, чтобы при посредничестве первого начать процесс нормализации отношений Анкары с Дамаском, которые испортились после начала сирийской революции: тогда Эрдоган поддержал сепаратистов из ССА.
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