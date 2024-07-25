 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Сирии Асад прилетел в Москву

Президент Сирии Башар Асад прилетел с визитом в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

Он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе беседы Асад напомнил, что его визит совпадает с юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Сирией.

«Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире в целом и в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется собой весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий, для обсуждения возможных перспектив и сценариев», — сказал сирийский лидер.

Путин предупредил Асада об обострении ситуации на Ближнем Востоке
Политика
Владимир Путин и Башар Асад

До этого Асад был в Москве с официальным визитом в марте 2023 года, впервые за весь период военного конфликта в республике. Тогда его приезд в Россию впервые освещался публично и в реальном времени — прежде визиты сирийского лидера, находящегося под западными санкциями, носили закрытый характер.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность пригласить в страну Путина и Асада, чтобы при посредничестве первого начать процесс нормализации отношений Анкары с Дамаском, которые испортились после начала сирийской революции: тогда Эрдоган поддержал сепаратистов из ССА.

МИД Украины уточнил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России

Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова

Ученые призвали Володина не принимать закон о сплошных рубках на Байкале

СК предложил заместить трудовых мигрантов гражданами России

Путин поручил заняться переездом госкомпаний из Москвы в регионы

Бакальчук рассказала РБК свою версию конфликта с супругом. Главное

Алексей Миранчук перейдет в американский футбольный клуб. Подробности
Теги
Персоны
Сирия Асад Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заверил Асада в поддержке правительства Сирии
Политика
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернули 20 детей
Политика
Путин обсудил теракт в «Крокусе» с Асадом и Эрдоганом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 94,38 (-1,08) Инвестиции, 24 июл, 18:13 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 86,55 (-0,75) Инвестиции, 24 июл, 18:13
Нидерланды и Дания до конца лета отправят на Украину 14 танков Leopard 2 Политика, 10:23
Торговая платформа «Кифа» объявила ценовой диапазон IPO Инвестиции, 10:17
В России острый дефицит специалистов по облакам. Кто в особой цене Pro, 10:10
Кто является самым дорогим футболистом на Олимпиаде Спорт, 10:03
Еврокомиссия запретила принимать участие в обмене активами с россиянами Финансы, 10:01
Эксперты назвали районы Москвы, где в 2024 году подешевела аренда жилья Недвижимость, 09:54
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 09:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Жители Курска сообщили об обломках дронов после атаки на город Политика, 09:43
В Одессе сообщили о пожаре после удара Политика, 09:39
«Резкое улучшение не учтено рынком». Будет ли «Газпром» расти дальше Pro, 09:32
На Украине начали использовать аккумуляторы Tesla из-за проблем со светом Политика, 09:32
Пресс-секретарь Белого дома вступилась за здоровье Байдена Политика, 09:26
Футболиста сборной Аргентины обокрали на Олимпиаде в Париже Спорт, 09:21
В Японии сообщили об ускорении проработки вопросов по российским активам Политика, 09:19