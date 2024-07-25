В Японии сообщили об ускорении проработки вопросов по российским активам

Сюнъити Судзуки (Фото: Kimimasa Mayama / EPA / TACC)

Страны G7 планируют ускорить проработку вопросов об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на встрече глав Минфинов стран «Большой семерки» в Бразилии. Об этом сообщает NHK.

На встрече стороны обменялись мнениями о мерах поддержки Украины с использованием замороженных активов России на основе соглашения по итогам саммита G7 в Италии в июне.

«Мы подтвердили наш курс на ускорение конкретных обсуждений с целью формирования кредитного комплекса в размере примерно $50 млрд США, или ¥7,6 трлн, до конца этого года», — сказал Судзуки.

По данным японского издания Nikkei, на встрече также присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко. Она была нацелена на урегулирование вопроса до президентских выборов в США в ноябре. Однако заключение по встрече было отложено из-за «сложностей с распределением и согласованием условий».

Евросоюз и страны G7 (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада и США) несколько месяцев прорабатывают план по предоставлению Украине кредитов на сумму $50 млрд до конца года. Их планируется покрыть за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение лидеры G7 заключили на саммите в июне.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большинство из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.

Российские власти резко критикуют любые намерения воспользоваться самими заблокированными активами и прибылью с них, подчеркивая, что это собственность государства.

24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва организует юридическое преследование причастных к воровству российских активов в Европе. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о первом отчислении Еврокомиссии прибыли от замороженных резервов России.