В Японии сообщили об ускорении проработки вопросов по российским активам
Страны G7 планируют ускорить проработку вопросов об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки на встрече глав Минфинов стран «Большой семерки» в Бразилии. Об этом сообщает NHK.
На встрече стороны обменялись мнениями о мерах поддержки Украины с использованием замороженных активов России на основе соглашения по итогам саммита G7 в Италии в июне.
«Мы подтвердили наш курс на ускорение конкретных обсуждений с целью формирования кредитного комплекса в размере примерно $50 млрд США, или ¥7,6 трлн, до конца этого года», — сказал Судзуки.
По данным японского издания Nikkei, на встрече также присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко. Она была нацелена на урегулирование вопроса до президентских выборов в США в ноябре. Однако заключение по встрече было отложено из-за «сложностей с распределением и согласованием условий».
Евросоюз и страны G7 (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Канада и США) несколько месяцев прорабатывают план по предоставлению Украине кредитов на сумму $50 млрд до конца года. Их планируется покрыть за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Соглашение лидеры G7 заключили на саммите в июне.
После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов Банка России в виде денежных средств и ценных бумаг. Большинство из них находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Российский Минфин в 2022 году оценил замороженные активы примерно в $300 млрд.
Российские власти резко критикуют любые намерения воспользоваться самими заблокированными активами и прибылью с них, подчеркивая, что это собственность государства.
24 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва организует юридическое преследование причастных к воровству российских активов в Европе. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о первом отчислении Еврокомиссии прибыли от замороженных резервов России.
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