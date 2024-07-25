Пресс-секретарь Белого дома вступилась за здоровье Байдена

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / Reuters)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступилась за президента США Джо Байдена в связи с состоянием здоровья последнего в ходе брифинга. Она поспорила со старшим корреспондентом телеканала Fox в Белом доме, журналистом Питером Дуси, который начал расспрашивать Жан-Пьер о когнитивных возможностях Байдена и сокрытии от общественности соответствующей информации.

Репортер уверен, что некто приказал чиновникам администрации главы государства скрывать положение дел об ухудшающемся здоровье Байдена, а поэтому спросил у Жан-Пьер, кто мог отдать такой приказ.

«Во-первых, никакого сокрытия не было. <...> Я знаю, что это [распространяемый вами] нарратив такой», — заявила пресс-секретарь Белого дома. Ее слова приводит Fox News.

Дуси перебил Жан-Пьер и напомнил, что обозревает деятельность Байдена на протяжении пяти лет. В ответ та призвала журналиста послушать «невероятно мощное и важное» выступление президента в ночь на 25 июля (по московскому времени). Отвечая другим журналистам, Жан-Пьер заявила, что призывы к отставке Байдена «смехотворны» и в настоящее время тот способен исполнять обязанности президента.

Позже Дуси спросил, останется ли пресс-секретарь на своем посту, если победу на президентских выборах одержит вице-президент Камала Харрис.

«Просто дайте мне пережить этот день», — ответила Жан-Пьер. На вопрос журналиста, удивилась ли она реакции некоторых демократов, которые призвали Байдена сняться с президентской гонки, пресс-секретарь ответила, что ей нечего сказать.

21 июля Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Он объяснил, что сделал это «в интересах Демократической партии и страны». Выходу из гонки предшествовали обсуждения состояния здоровья и возраста политика. Поводом стало провальное выступление на первых дебатах с республиканцем и основным оппонентом Дональдом Трампом, в ходе которых действующий президент выглядел растерянным, запинался и терял ход мысли.

Своей преемницей демократ назвал Харрис. Предвыборный комитет Байдена уже подал документы в Федеральную избирательную комиссию на ее имя.

В обращении к гражданам США глава государства заявил, что решил не баллотироваться на второй срок ради демократии. Байден отметил, что его достижения на посту президента и лидерство в мире заслуживают второго срока, но «ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии».