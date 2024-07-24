The Dossier: Байдену понадобилась экстренная помощь во время поездки в Лас-Вегас

The Dossier узнал о проблемах со здоровьем Байдена в Лас-Вегасе

17 июля Байдена вызвали из Лас-Вегаса в экстренном порядке, дело было не просто в положительном результате теста на короновирус, утверждает издание

Джо Байден (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президенту США Джо Байдену 17 июля потребовалась медицинская помощь, его экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного коронавируса, утверждает портал The Dossier со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В тот день Байден присутствовал в мексиканском ресторане Lindo Michoacan, после чего должен был выступить с речью на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. Однако внезапно сотрудникам правоохранительных органов поступил запрос о неотложной медицинской помощи, пишет The Dossier.

Источники портала сообщили, что изначально кортеж президента США планировал направиться в Университетский медицинский центр (UMC), где, в свою очередь, подтвердили получение предупреждения о возможной медицинской проблеме у Байдена. Однако в результате от этой идеи отказались и вывезли его из штата.

«Простой положительный тест на COVID-19 не объясняет такой решительной масштабной реакции», — сказали источники The Dossier.

На прошлой неделе Байден заболел COVID-19. 23 июля его врач Кевин О'Коннор сообщил, что тест на коронавирус уже показал отрицательный результат. В то же время он отметил, что президент остается под наблюдением.