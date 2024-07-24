 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

The Dossier узнал о проблемах со здоровьем Байдена в Лас-Вегасе

The Dossier: Байдену понадобилась экстренная помощь во время поездки в Лас-Вегас
17 июля Байдена вызвали из Лас-Вегаса в экстренном порядке, дело было не просто в положительном результате теста на короновирус, утверждает издание
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президенту США Джо Байдену 17 июля потребовалась медицинская помощь, его экстренно вывезли из Лас-Вегаса под предлогом обнаруженного коронавируса, утверждает портал The Dossier со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В тот день Байден присутствовал в мексиканском ресторане Lindo Michoacan, после чего должен был выступить с речью на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. Однако внезапно сотрудникам правоохранительных органов поступил запрос о неотложной медицинской помощи, пишет The Dossier.

Источники портала сообщили, что изначально кортеж президента США планировал направиться в Университетский медицинский центр (UMC), где, в свою очередь, подтвердили получение предупреждения о возможной медицинской проблеме у Байдена. Однако в результате от этой идеи отказались и вывезли его из штата.

«Простой положительный тест на COVID-19 не объясняет такой решительной масштабной реакции», — сказали источники The Dossier.

Байден вернется на работу после недели самоизоляции
Политика
Джо Байден

На прошлой неделе Байден заболел COVID-19. 23 июля его врач Кевин О'Коннор сообщил, что тест на коронавирус уже показал отрицательный результат. В то же время он отметил, что президент остается под наблюдением.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
выборы президента США США Демократическая партия США Джо Байден Лас-Вегас
Материалы по теме
Трамп подал жалобу на Харрис из-за денег Байдена
Политика
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из гонки
Политика
Нетаньяху встретится с Трампом, Байденом и Харрис во время визита в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Сырский заявил о невозможности создания новых бригад ВСУ без мобилизации Политика, 11:22
В одесском Измаиле ударом повреждена портовая инфраструктура Политика, 11:13
Число погибших при крушении самолета в Непале достигло 18 Общество, 11:13
Истории таксистов, спасших жизнь пассажирам РБК и Яндекс Go, 11:10
BNPL-сервис «Долями» стал доступен на смарт-терминалах АТОЛ РБК Компании, 11:05
Роман Ротенберг включил в штаб хоккейного СКА чемпиона мира по дзюдо Спорт, 11:04
Момент взрыва машины военного в Москве. Видео Общество, 10:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МИД рассказал о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике Общество, 10:50
Не дать промотать наследство. Как личные фонды помогут сохранить активы Pro, 10:46
The Dossier узнал о проблемах со здоровьем Байдена в Лас-Вегасе Политика, 10:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:45
Toyota военного в Москве сразу после взрыва. Видео Общество, 10:44
Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году до более чем ₽22 тыс. Общество, 10:42
Командир разбившегося в Непале самолета смог выжить Общество, 10:34