Местные власти назвали место крушения вертолета в Жиздринском районе

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Вертолет Ми-28, потерпевший крушение в Калужской области, упал в лесном массиве неподалеку от деревни Кленки. Об этом заявил ТАСС глава администрации Жиздринского района Александр Барыбин.

«Еще никакой конкретной информации нет. Службы только выехали, пробуют туда добраться», — заявил он.

25 июля в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28 во время планового полета неподалеку от границы с Брянской областью, примерно в 270 км от границы с Украиной. По данным губернатора региона Владислава Шапши, разрушений нет.

Экипаж погиб, предварительная причина катастрофы — техническая неисправность, заявили в Минобороны. На месте работает комиссия Воздушно-космических сил России.

Ми-28 — ударный вертолет, главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Он также способен патрулировать местность и вести разведку.

12 мая 2023 года вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма во время планового учебно-тренировочного полета. Оба пилота погибли, сообщили тогда в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что на борту не было боекомплекта, на земле разрушений не произошло. Причиной крушения называли отказ техники.