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Политика ,  
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В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28

В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На месте крушения работает оперативная группа и спасатели», — написал он в телеграм-канале.

Ми-28 — ударный вертолет,  главная задача которого заключается в уничтожении танков и живой силы противника. Машина также способна патрулировать местность и вести разведку.

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