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Оба пилота разбившегося в Крыму военного Ми-28 погибли

Минобороны: оба пилота разбившегося в Крыму военного вертолета Ми-28 погибли
Вертолёт Ми-28
Вертолёт Ми-28 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В результате авиакатастрофы вертолета Ми-28 в Крыму оба военных летчика, управлявших им, погибли, сообщило Минобороны.

Вертолет разбился в Джанкойском районе во время выполнения учебно-тренировочного полета, боекомплекта на машине не было.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технического отказа, разрушений и пострадавших на земле нет.

Для выяснения причин аварии на место направлена специальная комиссия Воздушно-космических сил России, уточнили в ведомстве.

26 апреля 2023 года в Мурманской области разбился истребитель МиГ-31, тогда пилоты успели катапультироваться.

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, госпитализация летчикам не потребовалась. Также он рассказал, что падение самолета не нанесло никакого вреда инфраструктуре, летчики уводили падающий самолет от жилой застройки.

Самолет разбился в безлюдном месте при выполнении учебного полета, сообщило Минобороны. Авария произошла в районе Мончегорска, расположенного в 115 км к югу от Мурманска в центральной части области, самолет упал в озеро.

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Вертолет авиакатастрофа Минобороны
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