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Политика ,  
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Минобороны назвало предварительную причину крушения Ми-28

Минобороны: предварительная причина крушения Ми-28 — техническая неисправность
Борт упал в лесном массиве в Жиздринском районе Калужской области, экипаж погиб
Вертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Предварительная причина крушения Ми-28 в Калужской области — техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

«Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России», — заявили в ведомстве.

Экипаж погиб, на земле разрушений нет. Борт выполнял плановый полет.

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О крушении вертолета ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что Ми-28 упал в Жиздринском районе, но подробностей не привел. Этот район граничит с Брянской областью. Его глава Александр Барыбин заявил ТАСС, что борт упал в лесном массиве близ деревни Кленки.

Ми-28 может выполнять задачи по поддержке сухопутных войск и десанта, уничтожению живой силы, наземной бронетехники и малоскоростных воздушных целей.

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Теги
Минобороны вертолет Ми-28 Калужская область
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