Минобороны назвало предварительную причину крушения Ми-28
Предварительная причина крушения Ми-28 в Калужской области — техническая неисправность, сообщили в Минобороны.
«Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На месте падения вертолета работает комиссия ВКС России», — заявили в ведомстве.
Экипаж погиб, на земле разрушений нет. Борт выполнял плановый полет.
О крушении вертолета ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что Ми-28 упал в Жиздринском районе, но подробностей не привел. Этот район граничит с Брянской областью. Его глава Александр Барыбин заявил ТАСС, что борт упал в лесном массиве близ деревни Кленки.
Ми-28 может выполнять задачи по поддержке сухопутных войск и десанта, уничтожению живой силы, наземной бронетехники и малоскоростных воздушных целей.
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