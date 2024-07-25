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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА

Гладков: над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Система противовоздушной обороны сбила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал, отметил глава области. После падения обломков дрона загорелась сухая трава, пожарные начали тушение огня, добавил Гладков.

Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

В Белгородской и Курской областях объявили об опасности атаки дронов
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Власти приграничной Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах и атаках дронов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, 24 июля в городе Грайворон украинский беспилотник сбросил взрывное устройство неподалеку от многоквартирного дома.

В селе Щетиновка 23 июля движущийся легковой автомобиль попал под удар беспилотника. Пострадали три человека — они получили баротравмы и осколочные ранения.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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