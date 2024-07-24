В Белгородской и Курской областях объявили об опасности атаки дронов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На всей территории Белгородской и Курской областей объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

Об этом жителей предупредили региональные управления МЧС.

«Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении белгородского управления МЧС.

Вечером 24 июля врио губернатора соседней Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон атаковал работавшие на уборке урожая комбайны.

Инцидент произошел вблизи села Волфино Глушковского района.

«Ранены трое земледельцев. Они доставлены в Глушковскую районную больницу, где им оказывается необходимая помощь. Повреждения получила уборочная техника», — рассказал глава региона.

Ранее утром беспилотники ударили по неработающему предприятию в курском Льгове. На его территории вспыхнул пожар, который быстро потушили.