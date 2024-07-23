Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

В селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали три человека — они получили баротравмы и осколочные ранения и самостоятельно добрались до больницы, добавил глава региона. Раненым оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.