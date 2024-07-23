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Военная операция на Украине ,  
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Три человека пострадали при атаке дрона на автомобиль под Белгородом

Сюжет
Военная операция на Украине

В селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали три человека — они получили баротравмы и осколочные ранения и самостоятельно добрались до больницы, добавил глава региона. Раненым оказали необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Два человека пострадали при атаке дронов в белгородском селе
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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