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Военная операция на Украине ,  
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В Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома

Губернатор Гладков: в Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывное устройство возле дома
Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство неподалеку от многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, уточнил глава Белгородской области. В одной из квартир выбило окна, информация о последствиях уточняется.

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Политика
Вячеслав Гладков

Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.

Утром в селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар дрона. Пострадали три человека. Они получили баротравмы и осколочные ранения, им удалось самостоятельно добраться до больницы.

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Персоны
беспилотники Вячеслав Гладков Белгородская область Грайворон
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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