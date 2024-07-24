В Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома
В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство неподалеку от многоквартирного дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, уточнил глава Белгородской области. В одной из квартир выбило окна, информация о последствиях уточняется.
Белгородская область регулярно попадает под атаки со стороны Украины. С начала военной операции более 200 мирных жителей региона погибли, еще свыше 1,1 тыс. получили ранения, сообщил Гладков в середине июля.
Утром в селе Щетиновка Белгородского района движущийся легковой автомобиль попал под удар дрона. Пострадали три человека. Они получили баротравмы и осколочные ранения, им удалось самостоятельно добраться до больницы.
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